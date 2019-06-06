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Факты / Украина

Госавиаслужба приостановила действие сертификата YanAir

Государственная авиационная служба провела инспекцию авиакомпании YanAir Airlines и решила приостановить действие ее сертификата.

YanAir

Государственная авиационная служба, после комплексной инспекции, решила приостановить действие сертификата эксплуатанта авиакомпании YanAir с 7 июня.

Такое решение было принято в связи с тем, что во время проверки обнаружили критические замечания, которые могли привести к снижению безопасности полетов.

Авиакомпания сможет восстановить сертификат эксплуатанта если устранит все замечания. Решение будут принимать на основании выводов акта инспекционной проверки.

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Это будет свидетельствовать о том, что перевозчик способен обеспечить достойный уровень безопасности для своих пассажиров.

К слову, у 312 лайнеров Boeing 737 NG и 737 MAX нашли неправильно изготовленные детали.

Фото: Dreamstime

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