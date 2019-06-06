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Факти / Україна

Державіаслужба призупинила дію сертифіката YanAir

Державна авіаційна служба провела інспекцію авіакомпанії YanAir Airlines і вирішила призупинити дію її сертифіката.

YanAir

Державна авіаційна служба, після комплексної інспекції, вирішила призупинити сертифіката експлуатанта авіакомпанії YanAir з 7 червня.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що під час перевірки виявили критичні зауваження, які могли призвести до зниження безпеки польотів.

Авіакомпанія зможе відновити сертифікат експлуатанта якщо усуне всі зауваження. Рішення ухвалюватимуть на підставі висновків акту інспекційної перевірки.

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Це свідчитиме про те, що перевізник здатний забезпечити гідний рівень безпеки для своїх пасажирів.

До слова, у 312 лайнерів Boeing 737 NG і 737 MAX знайшли неправильно виготовлені деталі.

Фото: Dreamstime

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