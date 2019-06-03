Производитель самолетов Boeing обнаружил неправильно изготовленные детали у 312 своих лайнеров моделей 737 NG и 737 MAX.

Федеральное управление гражданской авиацией США (FAA) заявляет, что поломка бракованной детали не приведет к потере самолета, однако есть риск, что из-за нее лайнер может повредиться в полете.

– После совместного расследования с FAA Boeing установил, что дефектными могут быть до 148 деталей. При этом такие запчасти могли быть установлены на 32 лайнера 737 NG и 33 самолета 737 MAX в США. Во всем мире — 133 и 179 соответственно, – уточняет ведомство.

FAA собирается выпустить документ, в соответствии с которым эксплуатанты самолетов Boeing в течение 10 дней должны будут найти и заменить дефектные части.

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Boeing призвал пока не использовать 737 MAX и обновил их программное обеспечение. Эксплуатацию модели запретили во многих странах мира.

Напомним, в марте 2019 года в Эфиопии упал самолет Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. За несколько месяцев до этого, осенью 2018 года, при крушении лайнера Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.

Источник: FAA