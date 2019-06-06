План Украины относительно Минских переговоров не будет публичным, пока его не согласуют с партнерами по нормандскому формату.

Дорожная карта президента Украины Владимира Зеленского по Минским переговорам не будет публичной минимум до 19 июня, ее сначала согласуют с партнерами по нормандскому формату.

– Мы пока не делаем дорожную карту публичной по двум причинам. Первая причина – это то, что уже были инциденты, когда информация выходила накануне, и инициативы президента блокировались другой стороной, – сообщила пресс-секретарь Юлия Мендель.

По словам пресс-секретаря главы Украинского государства, необнародование сейчас этой стратегии – это вопрос безопасности.

Читайте: ТКГ по Донбассу возобновила работу в Минске

– С другой стороны, мы хотим согласовать ее с нашими европейскими партнерами в нормандском формате, и до 19 июня мы не хотели бы ничего публиковать, – добавила Мендель.

Напомним, ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины должна до 19 июня разработать предложения по установлению перемирия на Донбассе.