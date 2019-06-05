Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины должна до 19 июня разработать предложения по установлению перемирия на Донбассе.

До 19 июня Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на востоке Украины должны быть разработаны предложения по обеспечению перемирия в ООС.

– До 19 числа (июня. – Ред.) должна группа разработать такие предложения. Мы должны 19 числа их утвердить, – сказал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма на брифинге в Минске.

Кучма заявил, что все стороны должны сегодня показать миру, что действительно хотят установления режима тишины на Донбассе.

-Потому что потом у нас же не находилось виноватых. Одни туда показывали, другие – в противоположную сторону, что те начали, а мы – в ответ… Там вплоть до того, что не стрелять в ответ, должно быть записано, – сказал Кучма.

Также представитель Украины в ТКГ отметил, что обязательно должны прописать, чтобы все гражданские объекты, школы, садики, жилье ни в коем случае не подвергались обстрелам.

Уже была достигнута договоренность о режиме тишины с 10 июня в Станице Луганской.

– Вопрос Станицы Луганской. (…) Я убежден, что этот вопрос будет обязательно решен и с 10-го числа (июня), можно сказать, мы объявили там режим тишины, то есть семь дней не должно там работать оружие. Подождем – увидим, – сказал Кучма.

Кучма уверен в решении вопроса обмена удерживаемыми.

– Что касается обмена военнопленных или незаконно удерживаемых – я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что эти вопросы начнут решаться: сколько на сколько и так далее, – сказал он.

Кучма отметил, что поднимался вопрос об украинских моряках, находящихся в тюрьмах РФ.

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К слову, экс-омбудсмен Валерия Лутковская станет членом Трехсторонней контактной группы.