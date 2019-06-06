План України щодо Мінських переговорів не буде публічним, поки його не узгодять з партнерами по нормандському формату.

Дорожня карта президента України Володимира Зеленського щодо Мінських переговорів не буде публічною мінімум до 19 червня, її спочатку узгодять з партнерами по нормандському формату.

– Ми поки не робимо дорожню карту публічної з двох причин. Перша причина – це те, що вже були інциденти, коли інформація виходила напередодні, а ініціативи президента блокувалися іншою стороною, – повідомила прес-секретар Юлія Мендель.

За словами прес-секретаря глави Української держави, неоприлюднення зараз цієї стратегії – це питання безпеки.

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– З іншого боку, ми хочемо узгодити її з нашими європейськими партнерами в нормандському форматі, і до 19 червня ми не хотіли б нічого публікувати, – додала Мендель.

Нагадаємо, ТКГ по врегулюванню ситуації на сході України повинна до 19 червня розробити пропозиції щодо встановлення перемир’я на Донбасі.