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Факты / Украина / Общество

Умер Юрий Мушкетик – известный украинский писатель

Утром на 91-м году жизни умер известный украинский писатель, Герой Украины Юрий Мушкетик – автор романов Яса и Гайдамаки.

Юрій Мушкетик

Смерть Юрия Мушкетика подтвердил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

– Тяжелая новость. Сегодня утром умер Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы, – написал он в соцсетях.

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Юрий Мушкетик с 1956 года был заместителем редактора и главным редактором журнала Дніпро, в 1986-2001 годах возглавлял Национальный союз писателей Украины.

Он автор повестей: Суд, Семен Палий, Черный хлеб, Боль, а также романов: Гайдамаки, Сердце и камень и Яса.

Напомним, в конце октября 2018 года в Киеве на 71-м году жизни скончался Богдан Жолдак – украинский писатель, сценарист и драматург.

ДжерелоМихайло Сидоржевський

Фото: Українське слово

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