Вранці на 91-му році життя помер відомий український письменник, Герой України Юрій Мушкетик – автор романів Яса та Гайдамаки.

Смерть Юрія Мушкетика підтвердив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

– Тяжка новина. Сьогодні вранці помер Юрій Мушкетик, один із класиків новочасної української літератури, – написав він у соцмережах.

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Юрій Мушкетик з 1956 року був заступником редактора і головним редактором журналу Дніпро, у 1986-2001 роках очолював Національну спілку письменників України.

Він автор повістей: Суд, Семен Палій, Чорний хліб, Біль, а також романів: Гайдамаки, Серце і камінь та Яса.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2018 року в Києві на 71-му році життя помер Богдан Жолдак – український письменник, сценарист і драматург.

Джерело: Михайло Сидоржевський

Фото: Українське слово