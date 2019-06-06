PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Помер Юрій Мушкетик – відомий український письменник

Вранці на 91-му році життя помер відомий український письменник, Герой України Юрій Мушкетик – автор романів Яса та Гайдамаки.

Юрій Мушкетик

Смерть Юрія Мушкетика підтвердив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

– Тяжка новина. Сьогодні вранці помер Юрій Мушкетик, один із класиків новочасної української літератури, – написав він у соцмережах.

Читайте: Помер український режисер Едуард Митницький

Юрій Мушкетик з 1956 року був заступником редактора і головним редактором журналу Дніпро, у 1986-2001 роках очолював Національну спілку письменників України.

Він автор повістей: Суд, Семен Палій, Чорний хліб, Біль, а також романів: Гайдамаки, Серце і камінь та Яса.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2018 року в Києві на 71-му році життя помер Богдан Жолдак – український письменник, сценарист і драматург.

Джерело: Михайло Сидоржевський

Фото: Українське слово

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка