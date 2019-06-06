Вранці на 91-му році життя помер відомий український письменник, Герой України Юрій Мушкетик – автор романів Яса та Гайдамаки.
Смерть Юрія Мушкетика підтвердив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.
– Тяжка новина. Сьогодні вранці помер Юрій Мушкетик, один із класиків новочасної української літератури, – написав він у соцмережах.
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Юрій Мушкетик з 1956 року був заступником редактора і головним редактором журналу Дніпро, у 1986-2001 роках очолював Національну спілку письменників України.
Він автор повістей: Суд, Семен Палій, Чорний хліб, Біль, а також романів: Гайдамаки, Серце і камінь та Яса.
Нагадаємо, наприкінці жовтня 2018 року в Києві на 71-му році життя помер Богдан Жолдак – український письменник, сценарист і драматург.
Джерело: Михайло Сидоржевський
Фото: Українське слово