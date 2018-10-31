В Киеве на 71-м году жизни скончался украинский писатель, сценарист и драматург Богдан Жолдак.

О смерти писателя Богдана Жолдака сообщил в Facebook глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

– Тяжелая весть…Только что (после 16.00) внезапно умер Богдан Жолдак (оторвался тромб), – написал он.

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Справка. Богдан Жолдак родился 13 февраля 1948 года в Киеве. Окончил филологический факультет Киевского Национального университета имени Шевченко.

Он автор книг: Искушения (1991), Говядина (1991), Как собака под танк (1994), Бог бывает (1999), Антиклимакс (2001), Музыкальные войны (2004), Гальманах (2007), Пакостные тапочки (2008), Когда гении плачут (2009), Яблоки из райского сада (2013) и других.

Богдан Жолдак также написал сценарии к фильмам: Ведьма, Казаки идут!, Иван и кобыла, Дорога на Сечь, а также известную пьесу Гопак-опера Конотопская ведьма.

Переводы его произведений публиковались в США, Японии, Хорватии.

Напомним, 30 октября в возрасте 87 лет умер украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.

Фото: Олександр Доній/Facebook