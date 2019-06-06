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Факти / Україна / Політика

Рада не розглядатиме законопроект Зеленського про незаконне збагачення

Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект про незаконне збагачення, внесений Володимиром Зеленським.

Рада не розглядатиме законопроект Зеленського про незаконне збагачення

Верховна Рада не внесла до порядку денного законопроект №10358 про незаконне збагачення, який був поданий президентом Володимиром Зеленським.

За відповідне рішення проголосували тільки 205 нардепів з необхідних 226.

Володимир Зеленський зареєстрував законопроект ще 3 червня.

Читайте: Законопроект про незаконне збагачення внесено в Раду: що він передбачає

До слова, новий механізм передбачав конфіскацію незаконних активів посадових осіб за рішенням суду в цивільному порядку без обвинувального вироку.

Крім того, було запропоновано повернути статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка була визнана неконституційною.

Нагадаємо, Конституційний суд України 27 лютого 2019 року скасував статтю про незаконне збагачення.

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