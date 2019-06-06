Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект про незаконне збагачення, внесений Володимиром Зеленським.

Верховна Рада не внесла до порядку денного законопроект №10358 про незаконне збагачення, який був поданий президентом Володимиром Зеленським.

За відповідне рішення проголосували тільки 205 нардепів з необхідних 226.

Володимир Зеленський зареєстрував законопроект ще 3 червня.

Читайте: Законопроект про незаконне збагачення внесено в Раду: що він передбачає

До слова, новий механізм передбачав конфіскацію незаконних активів посадових осіб за рішенням суду в цивільному порядку без обвинувального вироку.

Крім того, було запропоновано повернути статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка була визнана неконституційною.

Нагадаємо, Конституційний суд України 27 лютого 2019 року скасував статтю про незаконне збагачення.