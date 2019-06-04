Нардепы отказались включить в повестку дня Верховной Рады законопроекты об импичменте и избирательных правах военных.

В повестку дня Верховной Рады не внесли законопроекты № 10340 и №10340-1 об импичменте.

Инициатором одного из них является президент Украины Владимир Зеленский.

Депутаты не включили в повестку дня законопроект №10356 о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов Украины относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих.

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Также Рада не поддержали включение в повестку дня законопроекты из сферы финансирования программ и учреждений здравоохранения, сфер жилищно-коммунальных услуг и сферы энергетики.

Напомним, что проект закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение отправили на согласование в МВФ и посольство США.