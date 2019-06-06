Рада ухвалила закон про тимчасові слідчі комісії, який передбачає процедуру імпічменту.

Рада ухвалила закон про тимчасові слідчі комісії, який передбачає процедуру імпічменту.

За законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії та тимчасові спеціальні комісії парламенту, який передбачає організацію процедури імпічменту президента України, проголосували 279 народних депутатів.

До проекту цього закону надійшло понад 1600 поправок.

Що каже закон

Законопроект покликаний законодавчо врегулювати повноваження парламенту щодо визначення статусу, порядку створення і діяльності тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій і спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури усунення президента України з поста в порядку імпічменту.

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Підставою для ініціювання імпічменту та утворення спеціальної слідчої комісії є подання, підписане більшістю нардепів від конституційного складу парламенту, підписи яких не відкликаються.

Нагадаємо, 4 червня нардепи відмовилися розглядати президентський законопроект про імпічмент.