PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Убийство Гандзюк: суд вынес приговор обвиняемым

Координатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин был приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы, а непосредственный нападающий Никита Грабчук — к шести годам тюрьмы.

Убийство Гандзюк: суд вынес приговор обвиняемым

Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил соглашения со следствием пяти фигурантов дела об убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.

Всем инкриминировали 27, 28 и 121 статью УК – умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное группой лиц по предварительному сговору.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного нападающего Никиту Грабчука – до 6 лет тюрьмы.

  • Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова до 4 лет;
  • Виктор Горбунов получил 3 года лишения свободы.

Читайте: Убийство Гандзюк: все обвиняемые признали вину

В то же время фигурантам зачислили уже отбытый срок. Обжаловать решение суда обвиняемые могут в течение 30 дней. Обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.

Напомним, организатор нападения на активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал вину.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Убийство Гандзюк: все обвиняемые признали вину
Убийство Гандзюк: организатор нападения признал вину
Убийство Гандзюк: суд заочно арестовал одного из подозреваемых
Суд в Херсоне отменил переименование улицы в честь Гандзюк
Дело Гандзюк: подозреваемого Павловского выпустили из СИЗО
Дело Гандзюк: Мангер изменили подозрение на заказ избиения
Убийство Гандзюк: вероятным исполнителям изменили подозрение
Дело Гандзюк: Мангер вернулся на рабочее место
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка