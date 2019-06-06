Координатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин был приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы, а непосредственный нападающий Никита Грабчук — к шести годам тюрьмы.

Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил соглашения со следствием пяти фигурантов дела об убийстве советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.

Всем инкриминировали 27, 28 и 121 статью УК – умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное группой лиц по предварительному сговору.

Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного нападающего Никиту Грабчука – до 6 лет тюрьмы.

Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Виктора Горбунова до 4 лет;

Виктор Горбунов получил 3 года лишения свободы.

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В то же время фигурантам зачислили уже отбытый срок. Обжаловать решение суда обвиняемые могут в течение 30 дней. Обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.

Напомним, организатор нападения на активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал вину.