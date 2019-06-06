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Факти / Україна / Політика

Вбивство Гандзюк: суд виніс вирок обвинуваченим

Координатор нападу на Гандзюк Сергій Торбін був засуджений до шести років і шести місяців позбавлення волі, а безпосередній нападник Микита Грабчук — до шести років в’язниці.

Вбивство Гандзюк: суд виніс вирок обвинуваченим

Покровський районний суд Дніпропетровської області затвердив угоди зі слідством п’ятьох фігурантів справи вбивства радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк.

Усім інкримінували 27, 28 та 121 статтю ККУ — умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне групою осіб за попередньою змовою.

Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – до 6 років в’язниці.

  • Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова до 4 років;
  • Віктор Горбунов отримав 3 роки.

Читайте: Вбивство Гандзюк: усі обвинувачені визнали провину

Водночас фігурантам зарахували вже відбутий термін. Оскаржити рішення суду обвинувачені можуть протягом 30 днів. Обвинувачених зобов’язали сплатити 50 тис. грн на покриття судових витрат.

Нагадаємо, організатор нападу на активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін визнав провину.

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