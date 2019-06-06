Нацбанк прогнозує підвищення цін на електроенергію в Україні з липня на 25%.

Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що з липня вартість електроенергії може підвищитися на 25%.

Також він зазначив, що питання впровадження ринку електроенергії з 1 липня залишається відкритим.

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– Наш офіційний прогноз на сьогоднішній день передбачає, що цього року ціни з липня зростуть на 25%. Навіть якщо це буде дещо більше, це не матиме значного впливу на загальний індекс споживчої інфляції, оскільки частка досить мала, – сказав він.

Раніше Факти ICTV писали коли і на скільки може подорожчати електроенергія.