Нацбанк прогнозує підвищення цін на електроенергію в Україні з липня на 25%.
Заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що з липня вартість електроенергії може підвищитися на 25%.
Також він зазначив, що питання впровадження ринку електроенергії з 1 липня залишається відкритим.
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– Наш офіційний прогноз на сьогоднішній день передбачає, що цього року ціни з липня зростуть на 25%. Навіть якщо це буде дещо більше, це не матиме значного впливу на загальний індекс споживчої інфляції, оскільки частка досить мала, – сказав він.
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