В Украине может подорожать электроэнергия: почему и на сколько

В Украине может снова подорожать энергия. На этот раз – электрическая. Уже с июля ее стоимость должно определять не государство, а свободная конкуренция – как в Европе.

Соответствующую реформу запланировали еще в 2017 году. Однако тщательно подготовиться не удосужились. Специалисты всерьез опасаются заговора монополистов и как следствие – неконтролируемого роста цен.

Цены на электричество могут прыгнуть минимум на 10-20%. Но эксперты не исключают и значительно существенного подорожания – в 1,5-2 раза.

В правительстве обещают не допустить такого сценария и предлагают обязать государственные энергокомпании продавать электричество по специальному, низкому тарифу. Однако частные компании-монополисты в таких условиях получат еще больше преимуществ, – опасаются специалисты. Поэтому призывают власть пересмотреть реформу. Иначе – возможен коллапс.

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В профильном парламентском комитете соглашаются: внедрение рынка стоит отложить, чтобы лучше подготовиться. Но какую паузу взять – пока не знают. Депутатам предлагают сразу 2 варианта отложения реформы: на 3 или 9 месяцев. Но оба варианта имеют свои минусы. 3 месяца – мало, чтобы что-то существенно изменить. А 9 месяцев – рискованно. Потому что внедрение рынка электричества зимой может сорвать отопительный сезон. Поэтому в президентской команде рекомендуют отложить реформу на целый год.

А пока энергетики и коммунальщики готовятся к негативу в случае запуска рынка со следующего месяца. По самым худшим прогнозам, особенности новой модели могут привести к критическим долгам, перебоях со светом и как следствие – еще и проблемы с водой. Потому что больше всего изменения могут ударить по водоканалам.

И все это – среди жаркого лета. Спасти ситуацию сможет только Закон об отсрочке рынка. Проголосовать за него парламентарии могут уже на этой неделе.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Черкассах начали отключать должников за электроэнергию.

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