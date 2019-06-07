В Агентстве США по международному развитию (USAID) считают, что новый рынок электроэнергии в Украине должен вводиться своевременно.

Такую позицию озвучили на рабочем совещании представителей энергетической отрасли Внедрение в Украине нового рынка электрической энергии. Вызовы и пути решения, посвященном запуску рынка с 1 июля 2019 года.

На мероприятии присутствовали представители регулятора (НКРЭКУ) и энергетических компаний. Большинство участников сошлись во мнении, что новый либерализированный рынок необходим Украине.

– Мы не верим, что рынок с 1 июля может не заработать! Провал рынка невозможен, – заявил старший экономист по вопросам энергетики USAID Крассимир Канев, оценивая степень подготовки рынка.

Рынок позволит усилить конкуренцию в украинской энергетике. Это также было предметом обсуждения участников встречи.

– Заявление, что нет конкуренции – не верное. Конкуренция есть уже сейчас, – отметил Крассимир Канев.

Также он добавил, что рынок сегментирован, и в каждом сегменте уже есть конкуренция.

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– Когда начнётся импорт, то конкуренция будет еще более существенной. Сегодня украинским трейдерам важно и нужно получить опыт работы на рынке. Когда вместе с интеграцией в Европу придут европейские трейдеры, украинские уже будут уметь работать и конкурировать, – подчеркнул Канев.

Крассимир Канев отметил, что в будущем цены на электроэнергию упадут. И причина снижения цен как раз в конкуренции. Относительно сроков введения рынка представитель USAID подчеркнул, что рынок необходимо вводить как можно скорее.

– Тот, кто говорит, что рынок нужно отложить – глубоко ошибается. Рынок нужно вводить как можно скорее, – уверен эксперт.

Напомним, Кабмин принял постановления, необходимые для запуска рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года.