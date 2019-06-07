В Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) вважають, що новий ринок електроенергії в Україні повинен вводитися своєчасно.

Таку позицію озвучили на робочій нараді представників енергетичної галузі Впровадження в Україні нового ринку електричної енергії. Виклики і шляхи вирішення, присвяченій запуску ринку з 1 липня 2019 року.

На заході були присутні представники регулятора (НКРЕКП) і енергетичних компаній. Більшість учасників зійшлися на думці, що новий лібералізований ринок необхідний Україні.

– Ми не віримо, що ринок з 1 липня може не запрацювати! Провал ринку неможливий, – заявив старший економіст з питань енергетики USAID Крассимір Канів, оцінюючи ступінь підготовки ринку.

Ринок дозволить посилити конкуренцію в українській енергетиці. Це також було предметом обговорення учасників зустрічі.

– Заява, що немає конкуренції – хибна. Конкуренція є вже зараз, – зазначив Крассимір Канів.

Також він додав, що ринок сегментований, і в кожному сегменті вже є конкуренція.

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– Коли почнеться імпорт, то конкуренція буде ще більш істотною. Сьогодні українським трейдерам важливо і потрібно отримати досвід роботи на ринку. Коли разом з інтеграцією в Європу прийдуть європейські трейдери, українці вже вмітимуть працювати і конкурувати, – підкреслив Канів.

Крассимір Канів зазначив, що в майбутньому ціни на електроенергію впадуть. І причина зниження цін саме в конкуренції. Щодо термінів введення ринку представник USAID підкреслив, що ринок необхідно вводити якомога швидше.

– Той, хто говорить, що ринок потрібно відкласти – дуже помиляється. Ринок потрібно вводити якомога швидше, – впевнений експерт.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.