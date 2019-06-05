Сегодня Кабинет министров Украины принял два постановления, которые имеют большое значение для своевременного запуска рынка электроэнергии.

На сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины принял два важнейших постановления, необходимых для запуска нового рынка электроэнергии – О порядке наложения специальных обязательств на участников рынка электроэнергии для обеспечения общественных интересов и Об утверждении порядка проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двухсторонним договорам.

По мнению главы правительства, своевременное внедрение нового рынка электроэнергии не имеет альтернативы, поскольку дата запуска прописана в законе О рынке электрической энергии.

– У правительства есть только одна возможность – исполнить нормы закона и ввести рынок электроэнергии с 1 июля. Этот законопроект нарабатывался в парламенте и соответствует всем европейским и мировым нормам, – сказал Владимир Гройсман.

Принятые постановления направлены на недопущение роста цены на электроэнергию для населения.

– Решение, которое сейчас будет принимать правительство – ввести механизмы граничных цен, которые будут утверждены регулятором для того, чтобы не допустить роста цены электроэнергии, – подчеркнул премьер.

С 1 января в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на 1 июля 2019 года. Переход предусмотрен законом О рынке электроэнергии, принятым в 2017 году.

Он предполагает внедрение новой конкурентной модели рынка и нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

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13 мая премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что запуск рынка планируется в срок, и добавил, что новации не должны приводить к повышению цен на электроэнергию для населения.

Напомним, ЕБРР поддерживает реформу энергорынка в утвержденной законом модели.