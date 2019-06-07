Россия не видит смысла в расширении нормандского формата, утверждая, что это нужно только Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счет США и Великобритании. Он считает, что это необходимо только Украине, другие действующие участники нормандского формата не считает это целесообразным.

– Насколько мы знаем, все участники нормандского формата, за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в расширении этого формата, – сказал Песков.

В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе, кроме Украины и России, входят Германия и Франция.

– В условиях такой низкой эффективности говорить о расширении, наверное, вряд ли возможно, – считает Песков.

Также он утверждает, что “все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев, но этого мы пока не знаем”.

Читайте: ТКГ договорилась разработать новый механизм перемирия на Донбассе

К слову, план Украины относительно Минских переговоров не будет публичным, пока его не согласуют с партнерами по нормандскому формату.