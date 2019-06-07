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Факты / Украина

Россия не видит смысла в расширении нормандского формата – Песков

Россия не видит смысла в расширении нормандского формата, утверждая, что это нужно только Украине.

Россия не видит смысла в расширении нормандского формата – Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить нормандский формат за счет США и Великобритании. Он считает, что это необходимо только Украине,  другие действующие участники нормандского формата не считает это целесообразным.

– Насколько мы знаем, все участники нормандского формата, за исключением Украины, до сих пор не видели целесообразности в расширении этого формата, – сказал Песков.

В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе, кроме Украины и России, входят Германия и Франция.

– В условиях такой низкой эффективности говорить о расширении, наверное, вряд ли возможно, – считает Песков.

Также он утверждает, что “все зависит от того, какую именно позицию займет сейчас Киев, но этого мы пока не знаем”.

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К слову, план Украины относительно Минских переговоров не будет публичным, пока его не согласуют с партнерами по нормандскому формату.

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