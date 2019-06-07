Росія не бачить сенсу у розширенні нормандського формату, стверджуючи, що це потрібно лише Україні.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського розширити нормандський формат за рахунок США і Великої Британії. Він вважає, що це необхідно тільки Україні, інші діючі учасники нормандського формату не вважають це доцільним.

– Наскільки ми знаємо, всі учасники нормандського формату, за винятком України, досі не бачили доцільності у розширенні цього формату, – сказав Пєсков.

У нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі, окрім України та Росії, входять Німеччина та Франція.

– В умовах такої низької ефективності говорити про розширення, напевно, навряд чи можливо, – вважає Пєсков.

Також він стверджує, що “все залежить від того, яку саме позицію займе зараз Київ, але цього ми поки не знаємо”.

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До речі, план України щодо Мінських переговорів не буде публічним, поки його не узгодять з партнерами по нормандському формату.