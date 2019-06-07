Для того, чтобы снизить риски десантных операций РФ, Украине потребуются комплексы противокорабельных ракет Нептун.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что для сдерживания России в Черном море Украине нужны комплексы противокорабельных ракет Нептун.

По его словам, указанный комплекс, а также другое вооружение, потребуется для того, чтобы минимизировать риски российских десантных операций.

– Я думаю, что будет происходить насыщение Черного моря другими видами вооружений. Так же нам нужны и бесшумные и малогабаритные подводные лодки, чтобы создавать угрозу для российской стороны, – сказал Згурец.

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Он также объяснил, что украинским ракетным катерам будет тяжело справиться с российскими авианосцем Крым.

Эксперт добавил, что Украина хотела бы увеличить количество противотанковых комплексов Javelin, а также получить станции Harris, которые помогут улучшить управление войсками.

Однако перечень вооружения, которое получит Украина, будет согласован после рассмотрения соответствующего вопроса в Конгрессе США.

К слову, СММ ОБСЕ зафиксировала сосредоточение боевиками тяжелого вооружения и военной техники на Луганском направлении.