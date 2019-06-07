Владимир Зеленский заявил, что на обстрелы боевиков ВСУ будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией.

Президент Украины заявил, что артиллерийские обстрелы боевиков вблизи Новолуганское в Донецкой области свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

-Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями, – говорит он.

Читайте: ТКГ договорилась разработать новый механизм перемирия на Донбассе

Зеленский уверен, что обстрелы бойцов ВСУ – очевидная попытка сорвать процесс переговоров о прекращении огня.

-Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной, – заявил президент Украины.

Также он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке.

Напомним, что ситуация в районе проведения Операции объединенных сил обострилась. В результате атаки погибли двое военнослужащих Объединенных сил, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.