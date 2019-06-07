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Факты / Украина

Ответ ВСУ будет жестким. Реакция Зеленского на артобстрелы боевиков

Владимир Зеленский заявил, что на обстрелы боевиков ВСУ будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией.

Ответ ВСУ будет жестким. Реакция Зеленского на артобстрелы боевиков

Президент Украины заявил, что артиллерийские обстрелы боевиков вблизи Новолуганское в Донецкой области  свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

-Вопиющее нарушение Минских соглашений – применение артиллерии – свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками.

Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями, – говорит он.

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Зеленский уверен, что обстрелы бойцов ВСУ – очевидная попытка сорвать процесс переговоров о прекращении огня.

-Кто бы ни отдал приказ – Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией.

А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной, – заявил президент Украины.

Также он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке.

Напомним, что  ситуация в районе проведения Операции объединенных сил обострилась. В результате атаки погибли двое военнослужащих Объединенных сил, еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

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