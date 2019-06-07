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Факти / Україна

Україні потрібне озброєння для протистояння Росії у Чорному морі – Згурець

Для того, щоб знизити ризики десантних операцій РФ, Україні потрібні комплекси протикорабельних ракет Нептун.

Військовий корабель

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що для стримування Росії у Чорному морі Україні потрібні комплекси протикорабельних ракет Нептун.

За його словами, зазначений комплекс, а також інше озброєння, буде потрібне для того, аби мінімізувати ризики російських десантних операцій.

– Я думаю, що буде насичення Чорного моря іншими видами озброєнь. Так само нам потрібні і безшумні та малогабаритні підводні човни, щоб створювати загрозу для російської сторони, – сказав Згурець.

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Він також пояснив, що українським ракетним катерам буде важко впоратися з російськими авіаносцем Крим.

Експерт додав, що Україна хотіла б збільшити кількість протитанкових комплексів Javelin, а також отримати станції Harris, які допоможуть покращити управління військами.

Однак перелік озброєння, яке отримає Україна, буде узгоджений після розгляду відповідного питання у Конгресі США.

До слова, СММ ОБСЄ зафіксувала зосередження бойовиками важкого озброєння і військової техніки на Луганському напрямку.

Джерело: Апостроф

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