Список партії Українська стратегія очолив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

На вибори до Верховної Ради партія Українська стратегія піде на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

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До списку увійшли міністр освіти і науки Лілія Гриневич, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джаппарова, міністр культури Євген Нищук і міністр юстиції Павло Петренко.

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У десятці списку – колишній заступник міністра фінансів і екс-заступник голови Адміністрації президента Сергій Марченко, секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський, народні депутати з фракції Народний фронт Андрій Тетерук і Віктор Єленський.

Нагадаємо, Гройсман розповів в інтерв’ю Фактам тижня свою стратегію щодо виборів до Верховної Ради і про те, чому вирішив не об’єднуватися з Петром Порошенком.