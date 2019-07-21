PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Українська стратегія: хто увійшов до списку партії Гройсмана

Список партії Українська стратегія очолив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Українська стратегія: хто увійшов до списку партії Гройсмана

На вибори до Верховної Ради партія Українська стратегія піде на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Читайте: Явка на вибори до Верховної Ради 2019

До списку увійшли міністр освіти і науки Лілія Гриневич, міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джаппарова, міністр культури Євген Нищук і міністр юстиції Павло Петренко.

Читайте: Список партій на вибори до Верховної Ради 2019

У десятці списку – колишній заступник міністра фінансів і екс-заступник голови Адміністрації президента Сергій Марченко, секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський, народні депутати з фракції Народний фронт Андрій Тетерук і Віктор Єленський.

Нагадаємо, Гройсман розповів в інтерв’ю Фактам тижня свою стратегію щодо виборів до Верховної Ради і про те, чому вирішив не об’єднуватися з Петром Порошенком.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Програма партії Гройсмана Українська стратегія: підвищення зарплат і зниження податків
У 2020 році мінімальна заробітна плата становитиме 5,5 тис. грн – Гройсман
До Ради потрапляють понад 15 нардепів Української стратегії Гройсмана – опитування
Українська стратегія Гройсмана: 5 фактів про партію
Гройсман сказав, навіщо Зеленський вніс закон про люстрацію
“Реклама” Слуги народу з Гройсманом – фейк
Хто спонсор Української стратегії та скільки вклав Гройсман – інтерв’ю
Гройсман подав ініціативу провести парад за альтернативні кошти
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка