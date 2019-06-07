Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики вновь нарушили Минские договоренности и атаковали украинские подразделения в районе Новоголуганского.
Во время обстрела была применена артиллерия.
В результате атаки погибли четверо военнослужащих Объединенных сил. Еще восемь получили ранения различной степени тяжести.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил.
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На обстрел со стороны боевиков украинские подразделения дали ответ, уничтожив огневые точки противника.
К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что Россия наращивает вооружения на Донбассе.
Источник: ООС
Фото: ООС