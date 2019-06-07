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Факты / Украина

Обострение в зоне ООС: четверо погибших, еще восемь ранены

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась.

Обострение в зоне ООС: четверо погибших, еще восемь ранены

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север боевики вновь нарушили Минские договоренности и атаковали украинские подразделения в районе Новоголуганского.

Во время обстрела была применена артиллерия.

В результате атаки погибли четверо военнослужащих Объединенных сил. Еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил.

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На обстрел со стороны боевиков украинские подразделения дали ответ, уничтожив огневые точки противника.

К слову, ранее Факты ICTV писали о том, что Россия наращивает вооружения на Донбассе.

Источник: ООС

Фото: ООС

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