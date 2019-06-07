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Факти / Україна

Загострення у зоні ООС: двоє загиблих, ще вісім поранено

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилася.

Загострення у зоні ООС: двоє загиблих, ще вісім поранено

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ бойовики знову порушили Мінські домовленості і атакували українські підрозділи в районі Новоголуганського.

Під час обстрілу було застосовано артилерію.

Внаслідок атаки загинули двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Ще вісім зазнали поранень різного ступеня важкості.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник 14 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил.

Читайте: До бою готові! Масштабні навчання танкістів у зоні ООС

На обстріли з боку бойовиків українські підрозділи дали відповідь, знищивши вогневі точки противника.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Росія нарощує озброєння на Донбасі.

Джерело: ООС

Фото: ООС

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