На следующей неделе Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду представления на увольнение министра МИД Павла Климкина, министра обороны Украины Степана Полторака, главы СБУ Василия Грицака, а также генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Президент Украины внесет в Верховную Раду представления на увольнение ряда должностных лиц, а именно министра обороны Украины Степана Полторак, главы СБУ Василия Грицака, министра МИД Павла Климкина и генпрокурора Украины Юрия Луценко.

– Что касается должностей, по которым было представление, то это четко аргументировано ст. 106 Конституции Украины. Что касается генерального прокурора, там юридическая конструкция более сложная, но мы нашли возможность все-таки юридического обоснования. И я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины пришлет в Верховную Раду уже не три, а четыре представления на увольнение, в том числе, генерального прокурора Украины Юрия Луценко, – уверен представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

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Он также заявил, что между увольнением данных лиц и назначением на их должности новых не пройдет много времени, это будет выполнено сразу.

Напомним, что Верховная Рада не поддержала увольнение Павла Климкина, Степана Полторака и Василия Грицака. Представление о снятии с должности Луценко тогда не было представлено, однако было известно, что в Администрации президента подготавливают соответствующие документы.