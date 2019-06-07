PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Зеленский внесет представления на увольнение Климкина, Полторака, Грицака и Луценко

На следующей неделе Владимир Зеленский внесет в Верховную Раду представления на увольнение министра МИД Павла Климкина, министра обороны Украины Степана Полторака, главы СБУ Василия Грицака, а также генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Володимир Зеленський

Президент Украины внесет в Верховную Раду представления на увольнение ряда должностных лиц, а именно министра обороны Украины Степана Полторак, главы СБУ Василия Грицака, министра МИД Павла Климкина и генпрокурора Украины Юрия Луценко.

– Что касается должностей, по которым было представление, то это четко аргументировано ст. 106 Конституции Украины. Что касается генерального прокурора, там юридическая конструкция более сложная, но мы нашли возможность все-таки юридического обоснования. И я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины пришлет в Верховную Раду уже не три, а четыре представления на увольнение, в том числе, генерального прокурора Украины Юрия Луценко, – уверен представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Читайте: Луценко сказал, почему не уйдет в отставку до выборов в Раду

Он также заявил, что между увольнением данных лиц и назначением на их должности новых не пройдет много времени, это будет выполнено сразу.

Напомним, что Верховная Рада не поддержала увольнение Павла Климкина, Степана Полторака и Василия Грицака. Представление о снятии с должности Луценко тогда не было представлено, однако было известно, что в Администрации президента подготавливают соответствующие документы.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Эта трагедия должна стать уроком! Зеленский о смерти 5-летнего мальчика под Киевом
Законопроект о незаконном обогащении внесен в Раду: что он предусматривает
Законопроект об импичменте: процедура и причины отстранения главы государства
Алексей Оцерклевич: что известно о новом начальнике УГО
Зеленский назначил начальником УГО Оцерклевича
Возвращение Саакашвили: интересы Зеленского и перспективы в политике
Встреча Зеленского с представителями МВФ: почему важна и темы обсуждения
В 400 метрах от противника: Зеленский побывал на передовой на Луганщине
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка