Наступного тижня Володимир Зеленський внесе до Верховної Ради подання на звільнення міністра МЗС Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака, глави СБУ Василя Грицака, а також генпрокурора Юрія Луценка.

Президент України внесе до Верховної Ради подання на звільнення низки посадових осіб, а саме міністра оборони Степана Полторака, глави СБУ Василя Грицака, міністра МЗС Павла Клімкіна та генпрокурора Юрія Луценка.

– Що стосується посад, за якими було подання, то це чітко аргументовано ст. 106 Конституції України. Що стосується генерального прокурора, там юридична конструкція складніша, але ми знайшли можливість все-таки юридичного обґрунтування. І я глибоко переконаний, що наступного тижня президент України надішле до Верховної Ради вже не три, а чотири подання на звільнення, зокрема генерального прокурора України Юрія Луценка, – упевнений представник президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук.

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Він також заявив, що між звільненням цих осіб і призначенням на їх посади нових не пройде багато часу, це буде виконано досить швидко.

Нагадаємо, що Верховна Рада не підтримала звільнення Павла Клімкіна, Степана Полторака і Василя Грицака.

Подання про зняття з посади Луценка тоді не було представлено, проте було відомо, що в Адміністрації президента готують відповідні документи.