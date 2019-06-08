PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Книги и домашняя еда – СМИ о жизни Зайцевой в СИЗО

В камере виновницы смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой вновь побывали журналисты и узнали, как она живет в СИЗО.

Камера Зайцевої

Журналисты узнали, что в камере Елены Зайцево все еще стоят двухъярусные нары, а также здесь есть небольшой телевизор.

В камере у заключенной есть умывальник и электрочайник, а на подоконнике заметили книги.

– Зайцева больше интересуется классикой и женскими романами. В основном книги ей приносят родители. Из последнего, что она брала у нас, это Волки Лозарга Жюльетты Бенцони, Незабудка Элизабет Лоуэлл и различные произведения Дарьи Донцовой, – рассказала библиотекарь Ирина Петровна.

Девушка до сих пор не питается тюремной едой, а ест то, что ей передают родные.

Читайте: Суд над Зайцевой и Дроновым: дело по экспертам снова закрыли

Также в камере Зайцевой есть душ и санузел. На этаже присутствует общий душ для девушек.

  • image
  • image
Книги и домашняя еда – СМИ о жизни Зайцевой в СИЗО / 2 фотографии

По словам работников СИЗО, девушка постоянно находится в себе и ни с кем не общается.

К слову, в Харькове из-за общественного резонанса закрыли автошколу, где училась Елена Зайцева.

Источник: Крапка

Фото: Крапка

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Суд над Зайцевой и Дроновым: дело по экспертам снова закрыли
В Харькове закрыли автошколу, где училась Зайцева
ДТП на Сумской: дата рассмотрения аппеляции Зайцевой и Дронова
ДТП в Харькове: прокуратура возобновила дело против экспертов
Суд принял апелляционную жалобу Зайцевой и назначит заседание
Зайцева просит изменить наказание на условное
Зайцева хочет оспорить приговор: 10 оправданий из апелляции
Телевизор, чайник и душ: как выглядит камера Зайцевой
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка