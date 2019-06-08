В камере виновницы смертельного ДТП в Харькове Елены Зайцевой вновь побывали журналисты и узнали, как она живет в СИЗО.

Журналисты узнали, что в камере Елены Зайцево все еще стоят двухъярусные нары, а также здесь есть небольшой телевизор.

В камере у заключенной есть умывальник и электрочайник, а на подоконнике заметили книги.

– Зайцева больше интересуется классикой и женскими романами. В основном книги ей приносят родители. Из последнего, что она брала у нас, это Волки Лозарга Жюльетты Бенцони, Незабудка Элизабет Лоуэлл и различные произведения Дарьи Донцовой, – рассказала библиотекарь Ирина Петровна.

Девушка до сих пор не питается тюремной едой, а ест то, что ей передают родные.

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Также в камере Зайцевой есть душ и санузел. На этаже присутствует общий душ для девушек.









Книги и домашняя еда – СМИ о жизни Зайцевой в СИЗО / 2 фотографии

По словам работников СИЗО, девушка постоянно находится в себе и ни с кем не общается.

К слову, в Харькове из-за общественного резонанса закрыли автошколу, где училась Елена Зайцева.

Источник: Крапка

Фото: Крапка