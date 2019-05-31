PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Харькове закрыли автошколу, где училась Зайцева

В Харькове закрыли автошколу, где училась виновница смертельного ДТП Елена Зайцева.

В Харькове закрыли автошколу, где училась Зайцева

Автошколу в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП на Сумской Елена Зайцева, закрыли.

По словам начальника Главного сервисного центра МВД Украины Владислава Криклия, такое решение было принято из-за общественного резонанса.

Руководство решило прекратить деятельность автошколы, а не исправлять нарушения, выявленные в ходе следствия.

Читайте: Зайцева просит изменить наказание на условное

Владислав Криклий также отметил, что ранее комиссия рассмотрела перечень нарушений, которые касались материально-технической базы и предложила автошколе их исправить.

Ранее Факты ICTV писали о том, что автошколу, где училась Зайцева, могут лишить лицензии.

Источник: Обозреватель

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ДТП на Сумской: дата рассмотрения аппеляции Зайцевой и Дронова
ДТП в Харькове: прокуратура возобновила дело против экспертов
Суд принял апелляционную жалобу Зайцевой и назначит заседание
Зайцева просит изменить наказание на условное
ДТП на Сумской: что оспаривает в апелляции Дронов
Зайцева хочет оспорить приговор: 10 оправданий из апелляции
Телевизор, чайник и душ: как выглядит камера Зайцевой
Дело Зайцевой вернули в райсуд Харькова
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка