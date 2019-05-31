В Харькове закрыли автошколу, где училась виновница смертельного ДТП Елена Зайцева.

Автошколу в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП на Сумской Елена Зайцева, закрыли.

По словам начальника Главного сервисного центра МВД Украины Владислава Криклия, такое решение было принято из-за общественного резонанса.

Руководство решило прекратить деятельность автошколы, а не исправлять нарушения, выявленные в ходе следствия.

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Владислав Криклий также отметил, что ранее комиссия рассмотрела перечень нарушений, которые касались материально-технической базы и предложила автошколе их исправить.

Ранее Факты ICTV писали о том, что автошколу, где училась Зайцева, могут лишить лицензии.