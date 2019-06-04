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Факты / Украина

Суд над Зайцевой и Дроновым: дело по экспертам снова закрыли

Следователи управления полиции закрыло дело против экспертов, которые не могли вычислить скорость Елены Зайцевой перед ДТП на Сумской в ​​Харькове.

Суд над Зайцевой и Дроновым: дело по экспертам снова закрыли

Следователи управления полиции закрыло уголовное производство относительно технических экспертов научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которые проводили исследования по делу Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Об этом сообщила журналистка Фактов Татьяна Доцяк и напомнила, что речь идет об экспертах, на счет которых защита Дронова обратилась в полицию с требованием открыть уголовное производство по статье “введение в заблуждение суда или ложные выводы эксперта”.

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– Днепровские эксперты, напомню, пришли к другим выводам, и скорость вычислили, и установили, что, если бы Зайцева затормозила, то остановилась бы как раз у светофора.

Это те эксперты, которые не вычислили границы перекрестка, рисовали авто Дронова то на границе перекрестка, то перед ней, на модельках авто показывали, где стоял Дронов на Volkswagen. На модельках авто в XXI веке. Это те эксперты, которые допустили ошибки в экспертизе, и указали, что Дронов стартовал на желтый, а выехал на перекресток на красный, – напомнила Доцяк.

Как известно, дело против экспертов уже закрывали ранее через три недели после открытия. Однако 17 мая прокуратура возобновила это расследование.

Фото: Марієнко Андрій

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