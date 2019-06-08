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Факти / Україна

Книги і домашня їжа – ЗМІ про життя Зайцевої у СІЗО

У камері винуватиці смертельного ДТП у Харкові Олени Зайцевої знову побували журналісти і дізналися, як вона живе у СІЗО.

Камера Зайцевої

Журналісти дізналися, що у камері Олени Зайцеве все ще стоять двоярусні нари, а також тут є невеликий телевізор.

У камері в ув’язненої є умивальник та електрочайник, а на підвіконні помітили книги.

– Зайцева більше цікавиться класикою і жіночими романами. В основному книги їй приносять батьки. З останнього, що вона брала у нас, це Вовки Лозарга Жюльєтти Бенцоні, Незабудка Елізабет Лоуелл і різні твори Дар’ї Донцової, – розповіла бібліотекар Ірина Петрівна.

Дівчина досі не харчується тюремної їжею, а їсть те, що їй передають рідні.

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Також у камері Зайцевої є душ і санвузол. На поверсі присутній загальний душ для дівчат.

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Книги і домашня їжа – ЗМІ про життя Зайцевої у СІЗО / 2 фотографии

За словами працівників СІЗО, дівчина постійно знаходиться в собі і ні з ким не спілкується.

До слова, у Харкові через суспільний резонанс закрили автошколу, де навчалася Олена Зайцева.

Джерело: Крапка

Фото: Крапка

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