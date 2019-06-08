Сегодня стала известна первая десятка партии Голос. Факты ICTV собрали самую важную информацию о ее представителях.

Святослав Вакарчук

Известный украинский певец из группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук основал политическую партию Голос и стал ее первым номером.

У Вакарчука есть политический опыт. В 2007 году он принял участие в выборах в Верховную Раду от партии Наша Украина – Народная самооборона.

Он стал членом Комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информации. В 2008 году Вакарчук решил добровольно сложить депутатские полномочия.

Теперь он стремится попасть в парламент для того, чтобы изменить Украину к лучшему.

Юлия Клименко

Второй номер партии Голос Юлия Клименко возглавляет предвыборный штаб.

Ранее она работала заместителем министра экономики, а сейчас занимается антикоррупционной и экономической деятельностью.

Клименко получила образование в Киево-Могилянской академии, Международном институте менеджмента и Институте управления недвижимостью в США.

Кира Рудик

Глава компании Ring Ukraine Кира Рудик стала третьей в списке.

Компания, в которой она работает, занимается разработкой гаджетов для умного жилья.

Успешная работа Ring Ukraine под руководством Рудик привела к тому, что в феврале 2018 компанию приобрел Amazon. Сумма сделки составила $1 млрд.

Ярослав Железняк

Специалист по связям с Верховной Радой Украины Ярослав Железняк, а затем учился в Институте международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, где получил степень магистра.

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Он специализируется на экспертизе деятельности парламента и коммуникациях. Железняк преподает в Киевской школе экономики, является частью стратегической консультативной группы и был советником премьер-министра Владимира Гройсмана.

Вакарчук заявлял, что именно Железняк сделал значительный вклад в реформы в Украине.

Александра Устинова

Антикоррупционер Александра Устинова стала пятым номером в списке партии Голос.

После окончания Киево-Могилянской Академии Устинова длительное время работала PR менеджером в компании Magento.

В 2014 году она стала независимым экспертом и членом правления ОО Центр противодействия коррупции.

С августа 2017 года Устинова стала членом комиссии по оценке коррупционных рисков и мониторинга выполнения антикоррупционной программы Министерства здравоохранения Украины.

Олег Макаров

Уроженец Киева Олег Макаров окончил факультет международного права КНУ имени Тараса Шевченко. Работал консультантом по юридическим вопросам кооператива Юрвнешсервис.

Стал партнером юридической фирмы Василь Кисиль и Партнеры после ее основания в 1992 году.

Он специализируется на международном и национальном судебном процессе, налоговом праве, инвестициях, праве собственности и банкротстве.

Макаров имеет более 20 лет практики, что является одной из самых больших практик среди украинских юристов.

Ярослав Юрчишин

Общественный активист и эксперт по борьбе с коррупцией Ярослав Юрчишин стал седьмым номером в партии Голос.

Его общественная деятельность началась в 2004 году, когда он стал членом руководящих органов местного отделения Пласта в Киеве. С тех пор он был помощником народных депутатов Игоря Криля, Леси Оробец.

Также Юрчишин был советником Андрей Парубия, когда тот занимал должность секретаря СНБО.

С июля 2016 года он работает исполнительным директором Transparency International Ukraine.

Сергей Рахманин

Известный украинский журналист Сергей Рахманин стал восьмым номером партии Голос.

Еще до окончания факультета журналистики КНУ имени Тараса Шевченко начал работать корреспондентом журнала Утро. Потом работал в газете Киевские ведомости.

В 1998 году устроился в газету Зеркало недели редактором отдела политики, где работает и по сей день, но уже в должности заместителя главного редактора.

Соломия Бобровская

Украинский общественный деятель Соломия Бобровская также стала частью команды партии Голос.

В 2015 году она стала координатором проектов общественной организации Центр гражданских свобод.

Известна тем, что работала советником и заместителем Михеила Саакашвили во время его пребывании на должности главы Одесской ОГА, а после его увольнения исполняла обязанности главы ОГА.

В 2015 году Бобровская была награждена УПЦ КП За жертвенность и любовь к Украине.

Ольга Стефанишина

Последний номер десятки партии Голос Ольга Стефанишина уже в 2003 году начала сотрудничать с благотворительными организациями и помогала с организацией переводов иностранных миссий в Украине.

С 2007 года стала работать руководителем отдела политики и адвокации Всеукраинской Сети ЛЖВ, а в 2011 году стала соучредителем и исполнительным директором БФ Пациенты Украины.

В 2018 году была назначена на пост заместителя министра здравоохранения.

К слову, партию Самопомощь на выборах в Верховную Раду возглавит Андрей Садовый.

Фото: Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудик, Ярослав Железняк, Александра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Голос, Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина