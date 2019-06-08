Сьогодні стала відома перша десятка партії Голос. Факти ICTV зібрали найважливішу інформацію про її представників.

Святослав Вакарчук

Відомий український співак з гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук заснував політичну партію Голос і став її першим номером.

У Вакарчука є політичний досвід. У 2007 році він взяв участь у виборах до Верховної Ради від партії Наша Україна — Народна самооборона.

Він став членом Комітету ВРУ з питань свободи слова та інформації. У 2008 році Вакарчук вирішив добровільно скласти депутатські повноваження.

Тепер він прагне потрапити у парламент для того, аби змінити Україну на краще.

Юлія Клименко

Другий номер партії Голос Юлія Клименко очолює передвиборчий штаб.

Раніше вона працювала заступницею міністра економіки, а зараз займається антикорупційною і економічною діяльністю.

Клименко отримала освіту у Києво-Могилянській академії, Міжнародному інституті менеджменту та Інституті управління нерухомістю в США.

Кіра Рудик

Голова компанії Ring Ukraine Кіра Рудик стала третьою у списку.

Компанія, в якій вона працює, займається розробкою гаджетів для розумного житла.

Успішна робота Ring Ukraine під керівництвом Рудик призвела до того, що у лютому 2018 року компанію придбав Amazon. Сума угоди склала $1 млрд.

Ярослав Железняк

Спеціаліст зі зв’язків з Верховною Радою України Ярослав Железняк навчався в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, де отримав ступінь магістра.

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Він спеціалізується на експертизі діяльності парламенту і комунікаціях. Железняк викладає в Київській школі економіки, є частиною стратегічної консультативної групи і був радником прем’єр-міністра Володимира Гройсмана.

Вакарчук заявляв, що саме Железняк зробив значний внесок в реформи в Україні.

Олександра Устінова

Антикорупціонер Олександра Устінова стала п’ятим номером у списку партії Голос.

Після закінчення Києво-Могилянської Академії Устінова тривалий час працювала PR менеджером в компанії Magento.

У 2014 році вона стала незалежним експертом та членом правління ГО Центр протидії Корупції.

З серпня 2017 року Устінова стала членом комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства охорони здоров’я України.

Олег Макаров

Уродженець Києва Олег Макаров закінчив факультет міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка. Працював консультантом з юридичних питань кооперативу Юрзовнішсервіс.

Став партнером юридичної фірми Василь Кісіль і Партнери після її заснування у 1992 році.

Він спеціалізується на міжнародному і національному судовому процесі, податковому праві, інвестиціях, праві власності та банкрутстві.

Макаров має більше 20 років практики, що є однією з найбільших практик серед українських юристів.

Ярослав Юрчишин

Громадський активіст та експерт у боротьбі з корупцією Ярослав Юрчишин став сьомим номером у партії Голос.

Його громадська діяльність почалася у 2004 році, коли він став членом керівних органів місцевого осередку Пласту в Києві. З того часу він був помічником народних депутатів Ігоря Кріля, Лесі Оробець.

Також Юрчишин був радником Андрій Парубія, коли той займав посаду секретаря РНБО.

З липня 2016 року він працює виконавчим директором Transparency International Ukraine.

Сергій Рахманін

Відомий український журналіст Сергій Рахманін став восьмим номером партії Голос.

Іще до закінчення факультету журналістики КНУ імені Тараса Шевченка почав працювати кореспондентом журналу Ранок. Згодом працював у газеті Київські відомості.

У 1998 році влаштувався у газету Дзеркало тижня редактором відділу політики, де працює й донині, але вже на посаді заступника головного редактора.

Соломія Бобровська

Українська громадська діячка Соломія Бобровська також стала частиною команди партії Голос.

У 2015 році вона стала координатором проектів громадської організації Центр громадянських свобод.

Відома тим, що працювала радником і заступником Міхеіла Саакашвілі під час його перебуванні на посаді голови Одеської ОДА, а після його звільнення виконувала обов’язки голови ОДА.

У 2015 році Бобровська була нагороджена УПЦ КП За жертовність і любов до України.

Ольга Стефанишина

Останній номер десятки партії Голос Ольга Стефанишина вже у 2003 році почала співпрацювати з благодійними організаціями і допомагала з організацією перекладів іноземних місій в Україні.

З 2007 року стала працювати керівником відділу політики та адвокації Всеукраїнської Мережі ЛЖВ, а у 2011 році стала співзасновником та виконавчим директором БФ Пацієнти України.

У 2018 році була призначена на посаду заступником міністра охорони здоров’я.

До слова, партію Самопоміч на виборах до Верховної Ради очолить Андрій Садовий.

Фото: Святослав Вакарчук, Юлія Клименко, Кіра Рудик, Ярослав Железняк, Олександра Устінова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Голос, Соломія Бобровська, Ольга Стефанишина