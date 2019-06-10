В Администрации президента недоумевают, на каком основании генеральный прокурор Юрий Луценко зарегистрировал три уголовных производства после заседания Трехсторонней контактной группы, которое прошло 5 июня.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель рассказала, что в Администрации президента не понимают, чем руководствовался генеральный прокурор Юрий Луценко при открытии дел после заседания Трехсторонней контактной группы.

– Мы вообще не понимаем, какими основаниями руководствовался генпрокурор, когда открывал эти дела, – сказала она.

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Напомним, 7 июня Луценко заявил, что зарегистрировал в ЕРДР три уголовных производства – о подготовке к финансированию терроризма, о подготовке к препятствованию деятельности ВСУ в особый период и по факту государственной измены.

5 июня ТКГ договорилась до 19 июня разработать предложения по установлению перемирия на Донбассе.

Представитель Украины Леонид Кучма заявил, что украинская сторона не должна отвечать на провокационные обстрелы в случае, если они осуществляются со стороны гражданских объектов, но ответный огонь должен быть, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет населенных пунктов.

Также была достигнута договоренность на следующем заседании ТКГ обсудить снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.