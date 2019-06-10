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Факти / Україна

Луценко відкрив кримінальні справи після засідання ТКГ: реакція Зеленського

В Адміністрації президента дивуються, на якій підставі генеральний прокурор Юрій Луценко зареєстрував три кримінальні провадження після засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 5 червня.

Луценко відкрив кримінальні справи після засідання ТКГ: реакція Зеленського

Прес-секретар Зеленського Юлія Мендель розповіла, що в Адміністрації президента не розуміють, чим керувався генеральний прокурор Юрій Луценко при відкритті справ після засідання Тристоронньої контактної групи.

– Ми взагалі не розуміємо, якими підставами керувався генпрокурор, коли відкривав ці справи, – сказала вона.

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Нагадаємо, 7 червня Луценко заявив, що зареєстрував в ЄРДР три кримінальні провадження – про підготовку до фінансування тероризму, про підготовку до перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період та за фактом державної зради.

5 червня ТКГ домовилася до 19 червня розробити пропозиції щодо встановлення перемир’я на Донбасі.

Представник України Леонід Кучма заявив, що українська сторона не повинна відповідати на провокаційні обстріли у разі, якщо вони здійснюються з боку цивільних об’єктів, але у відповідь вогонь повинен бути, коли йдуть бойові дії на відповідній території, де немає населених пунктів.

Також була досягнута домовленість на наступному засіданні ТКГ обговорити зняття економічної блокади з окремих районів Донецької та Луганської областей.

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