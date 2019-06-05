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Факты / Украина

Снятие торговой блокады на Донбассе рассмотрят на следующем заседании ТКГ

На следующем заседании Трехсторонней контактной группы по Украине обсудят снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

ООС Донбас

На следующем заседании ТКГ будет рассмотрен вопрос снятия экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

– Предложение (о снятии экономической блокады. – Ред.) было сделано от господина Кучмы, и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз, – сказал Сайдик.

Спецпредставитель считает, что это решение могло бы стать “большим прорывом”, так как именно введение против ОРДО и ОРЛО блокады весной 2017 года поспособствовала “разрыву сторон”.

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К слову, на заседании 5 июня ТКГ договорилась разработать новый механизм перемирия на Донбассе.

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