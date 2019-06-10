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Факты / Украина / Политика

Мы готовы поддерживать прогрессивных народных депутатов – Вакарчук

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что готов поддержать на выборах действующих народных депутатов.

Мы готовы поддерживать прогрессивных народных депутатов – Вакарчук

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил о поддержке действующих народных депутатов, которые не успели проявить себя за последние 5 лет и не стали медийными лицами.

– К власти должны приходить новые люди. Мы готовы оставить место в партии для тех людей, которые еще не проявили себя в политике, но они являются профессионалами и знают, что нужно делать, – отметил Святослав Вакарчук в студии Свободы слова.

Он добавил, что эти кандидаты не раскручивались предыдущие 5 лет на телеканалах, их не показывали в Верховной Раде, но у них есть, что сказать.

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– Именно для них мы зарезервировали эти ценные места. В мажоритарных округах мы готовы поддерживать прогрессивных народных депутатов, – заявил Вакарчук.

На уточнение ведущего есть ли депутаты в Верховной Раде депутаты, которых поддержит Голос Вакарчук заявил, что безусловно.

– Они имеют возможность пойти к людям напрямую через мажоритарные округа. Если эти люди хорошо работали, разделяют наши принципы, если они готовы с нами идти в будущее, то мы с радостью поддержим их, но пусть они напрямую докажут избирателям, что эти 5 лет для них прошли не зря, – добавил Святослав Вакарчук.

Также он подчеркнул, что партия Голос сделает все, чтобы мажоритарная система, как явление исчезла навсегда из истории страны.

Ранее Факты ICTV писали, что партия Голос выдвинула четырех кандидатов на избрание в Верховную Раду на мажоритарных округах.

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