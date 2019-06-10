Лідер партії Голос Святослав Вакарчук заявив, що готовий підтримати на виборах чинних народних депутатів.

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук заявив про підтримку чинних народних депутатів, які не встигли проявити себе за останні 5 років та не стали медійними обличчями.

– До влади мають приходити нові люди. Ми готові залишити місце у партії для тих людей, які ще не проявили себе в політиці, але вони є професіоналами і знають, що потрібно робити, – зазначив Святослав Вакарчук у студії Свободи слова.

Він додав, що ці кандидати не розкручувалися попередні 5 років на телеканалах, їх не показували у Верховній Раді, але вони мають що сказати.

Читайте: Перша десятка партії Голос: що про них відомо

– Саме для них ми зарезервували оці найцінніші місця. У мажоритарних округах ми готові підтримувати прогресивних народних депутатів, – заявив Вакарчук.

На уточнення ведучого чи є депутати у Верховній Раді депутати, яких підтримає Голос Вакарчук заявив, що безумовно.

– Вони мають можливість піти до людей напряму через мажоритарні округи. Якщо ці люди гарно працювали, поділяють наші принципи, якщо вони готові з нами йти у майбутнє, то ми з радістю підтримаємо їх, але хай вони напряму доведуть виборцям, що ці 5 років для них пройшли не дарма, – додав Святослав Вакарчук.

Також він підкреслив, що партія Голос зробить усе аби мажоритарна система, яка явище зникла назавжди з історії країни.

Раніше Факти ICTV писали, що партія Голос висунула чотирьох кандидатів на обрання до Верховної Ради на мажоритарних округах.