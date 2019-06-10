PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Ми готові підтримувати прогресивних народних депутатів – Вакарчук

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук заявив, що готовий підтримати на виборах чинних народних депутатів.

Ми готові підтримувати прогресивних народних депутатів – Вакарчук

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук заявив про підтримку чинних народних депутатів, які не встигли проявити себе за останні 5 років та не стали медійними обличчями.

– До влади мають приходити нові люди. Ми готові залишити місце у партії для тих людей, які ще не проявили себе в політиці, але вони є професіоналами і знають, що потрібно робити, – зазначив Святослав Вакарчук у студії Свободи слова.

Він додав, що ці кандидати не розкручувалися попередні 5 років на телеканалах, їх не показували у Верховній Раді, але вони мають що сказати.

Читайте: Перша десятка партії Голос: що про них відомо

– Саме для них ми зарезервували оці найцінніші місця. У мажоритарних округах ми готові підтримувати прогресивних народних депутатів, – заявив Вакарчук.

На уточнення ведучого чи є депутати у Верховній Раді депутати, яких підтримає Голос Вакарчук заявив, що безумовно.

– Вони мають можливість піти до людей напряму через мажоритарні округи. Якщо ці люди гарно працювали, поділяють наші принципи, якщо вони готові з нами йти у майбутнє, то ми з радістю підтримаємо їх, але хай вони напряму доведуть виборцям, що ці 5 років для них пройшли не дарма, – додав Святослав Вакарчук.

Також він підкреслив, що партія Голос зробить усе аби мажоритарна система, яка явище зникла назавжди з історії країни.

Раніше Факти ICTV писали, що партія Голос висунула чотирьох кандидатів на обрання до Верховної Ради на мажоритарних округах.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Громадянська позиція: перша п’ятірка партії
Парламентські вибори 2019: шанси партій та чи потрібні нові обличчя політиці
У Верховну Раду пройдуть п’ять партій – опитування
Коли в Україні парламентські вибори
Різниця між відкритими і закритими списками – все про вибори в Раду
Вибори до Ради: Свобода, Нацкорпус і Правий сектор ідуть єдиним блоком
Партія Кличка не формуватиме список на вибори
Передвиборча програма партії Слуга народу – основні тези
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка