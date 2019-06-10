13 народных депутатов Самопомочи вошли в рейтинг самых эффективных парламентариев. Деятельность депутатов проанализировали по нескольким критериям и отобрали 25 лучших. Более половины из них – от Самопомочи.

Аналитики движения Честно проанализировали работу парламентариев по шести критериям: кнопкодавство, прогулы, поддержка антидемократических инициатив, гречкосейство, фигурирование в антикоррупционных расследованиях, а также голосование за политические реформы.

В результате высочайший балл получили 13 нардепов от Самопомочи, в частности Оксана Сыроид, Любомир Зубач, Татьяна Острикова, Олег Лаврик, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Ирина Подоляк, Лев Пидлисецкий.

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Один из самых показательных критериев – поддержка пяти политических реформ: Избирательного кодекса, закона о Высшем антикоррупционном суде, финансирование партий из государственного бюджета, создание НАБУ, отмена общего надзора прокуратуры. Нардепы Самопомочи не только поддержали каждую из них, но и были их соавторами и соразработчиками.

Ранее Факты ICTV писали, что партия Самопомощь представила первую десятку партийного списка.