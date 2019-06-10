13 народних депутатів Самопомочі увійшли до рейтингу найефективніших парламентарів. Діяльність депутатів проаналізували за кількома критеріями і відібрали 25 найкращих. Понад половина з них – від Самопомочі.

Аналітики руху Чесно проаналізували роботу парламентарів за шістьма критеріями: кнопкодавство, прогульництво, підтримка антидемократичних ініціатив, гречкосійство, фігурування в антикорупційних розслідуваннях, а також голосування за політичні реформи.

У результаті найвищий бал отримали 13 нардепів від Самопомочі, зокрема Оксана Сироїд, Любомир Зубач, Тетяна Острікова, Олег Лаврик, Руслан Сидорович, Роман Семенуха, Ірина Подоляк, Лев Підлісецький.

Читайте: Вибори до Верховної Ради 2019 (ОНЛАЙН)

Один з найпоказовіших критеріїв – підтримка п’яти політичних реформ: Виборчого кодексу, закону про Вищий антикорупційний суд, фінансування партій з державного бюджету, створення НАБУ, скасування загального нагляду прокуратури. Нардепи Самопомочі не лише підтримали кожну із них, але й були їх співавторами та співрозробниками.

Раніше Факти ICTV писали, що партія Самопоміч представила першу десятку партійного списку.