PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Патруль ОБСЕ попал под обстрел на Донбассе

Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время мониторинга ситуации с безопасностью на Донбассе оказался в зоне обстрела из стрелкового оружия.

ОБСЄ

Во второй половине дня, 9 июня, патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях попал в зону обстрела.

Патруль находился примерно в 45 м к востоку от блокпоста вооруженных формирований на расстоянии ориентировочно 1,2 км юго-западнее н. п. Молодежное.

Читайте: На Донбассе в результате обстрела ранены женщина и ребенок – ОБСЕ

В 14.36 три члена патруля миссии, которые стояли у автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 м на юг. Затем они услышали, как минимум три пули пролетели с западного направления примерно 5 м над ними.

– Патруль благополучно вернулся на свою базу в н. п. Кадиевка (бывший Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска), – говорится в сообщении.

Напомним, 31 мая турецкий дипломат Яшар Халит Чевик избран новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Источник: ОБСЕ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

На Донбассе два тракториста подорвались на мине
Обстрел возле Новолуганского: количество пострадавших бойцов возросло
В Майорске боевики обстреляли многоэтажку
Гаубицы, танки и зенитки. РФ наращивает вооружения на Донбассе
Авто ВСУ подбили управляемой ракетой: как погибли двое военных
К бою готовы! Масштабные учения танкистов в зоне ООС
Большие потери в зоне ООС: трое погибших, еще трое ранены
Заседание ТКГ 5 июня: о чем будет говорить Кучма в Минске
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка