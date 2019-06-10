Патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во время мониторинга ситуации с безопасностью на Донбассе оказался в зоне обстрела из стрелкового оружия.

Во второй половине дня, 9 июня, патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях попал в зону обстрела.

Патруль находился примерно в 45 м к востоку от блокпоста вооруженных формирований на расстоянии ориентировочно 1,2 км юго-западнее н. п. Молодежное.

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В 14.36 три члена патруля миссии, которые стояли у автомобилей, услышали огонь из стрелкового оружия на расстоянии около 200 м на юг. Затем они услышали, как минимум три пули пролетели с западного направления примерно 5 м над ними.

– Патруль благополучно вернулся на свою базу в н. п. Кадиевка (бывший Стаханов; неподконтрольный правительству, 50 км к западу от Луганска), – говорится в сообщении.

Напомним, 31 мая турецкий дипломат Яшар Халит Чевик избран новым главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Источник: ОБСЕ