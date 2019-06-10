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Факти / Україна / Суспільство

Патруль ОБСЄ потрапив під обстріл на Донбасі

Патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під час моніторингу ситуації з безпекою на Донбасі опинився у зоні обстрілу зі стрілецької зброї.

ОБСЄ

У другій половині дня, 9 червня, патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у складі шести співробітників на двох броньованих автомобілях потрапив у зону обстрілу.

Патруль перебував приблизно за 45 м на схід від блокпоста збройних формувань на відстані орієнтовно 1,2 км на південний захід від н. п. Молодіжне.

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О 14.36 три члени патруля місії, які стояли біля автомобілів, почули вогонь зі стрілецької зброї на відстані близько 200 м на південь. Потім вони почули, як щонайменше три кулі пролетіли з західного напрямку приблизно за 5 м над ними.

– Патруль благополучно повернувся на свою базу в н. п. Кадіївка (колишній Стаханов; непідконтрольний урядові, 50 км на захід від Луганська), – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 травня турецький дипломат Яшар Халіт Чевік обраний новим главою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Джерело: ОБСЄ

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