В оккупированной Горловке Донецкой области в результате взрыва снаряда пострадала 70-летняя женщина и пятилетняя девочка.

В Горловке также повреждены жилые дома. Все факты зафиксировали наблюдатели СММ ОБСЕ.

По их оценкам, снаряды были выпущены из северного направления из вооружения неустановленного типа.

Наблюдатели встретили в доме на улице Покидько, 13 женщину 30 лет и девочку пяти лет с порезом над левой бровью.

Она рассказала, что поздно вечером 27 мая вся семья находилась дома, когда на улице раздался взрыв.

Во время взрыва ее свекровь находилась в гостиной – у нее ранения головы, плеча и руки, пенсионерку отвезли в больницу.

А ее дочь случайно порезалась осколками стекла из двери спальни, ее тоже госпитализировали.

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В больнице Горловки врачи подтвердили, что к ним привезли женщину 70 лет с сотрясением мозга и переломом ключицы, а также осколочными ранениями головы, левого плеча и руки, а затем, ввиду шокового состояния, привезли и внучку.

Недавно восемь бойцов Операции объединенных сил попали в плен боевиков возле Новотроицкого на Донбассе.

Источник: ОБСЄ

Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine