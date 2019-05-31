PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

На Донбассе в результате обстрела ранены женщина и ребенок – ОБСЕ

В оккупированной Горловке Донецкой области в результате взрыва снаряда пострадала 70-летняя женщина и пятилетняя девочка.

ОБСЄ

В Горловке также повреждены жилые дома. Все факты зафиксировали наблюдатели СММ ОБСЕ.

По их оценкам, снаряды были выпущены из северного направления из вооружения неустановленного типа.

Наблюдатели встретили в доме на улице Покидько, 13 женщину 30 лет и девочку пяти лет с порезом над левой бровью.

Она рассказала, что поздно вечером 27 мая вся семья находилась дома, когда на улице раздался взрыв.

Во время взрыва ее свекровь находилась в гостиной – у нее ранения головы, плеча и руки, пенсионерку отвезли в больницу.

А ее дочь случайно порезалась осколками стекла из двери спальни, ее тоже госпитализировали.

Читайте: Новый руководитель Генштаба Хомчак рассказал о реформе армии

В больнице Горловки врачи подтвердили, что к ним привезли женщину 70 лет с сотрясением мозга и переломом ключицы, а также осколочными ранениями головы, левого плеча и руки, а затем, ввиду шокового состояния, привезли и внучку.

Недавно восемь бойцов Операции объединенных сил попали в плен боевиков возле Новотроицкого на Донбассе.

ИсточникОБСЄ

ФотоOSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка