10 июня в Постоянной палате третейского суда в Гааге начались слушания по иску Украины о нарушении морского права.

В Постоянной палате третейского суда в Гааге 10 июня начались слушания по делу о нарушении морского права Россией.

Сейчас свою позицию представляет РФ, а завтра, 11 июня, слово предоставят Украине.

Слушания продлятся до вечера. Прямая трансляция будет доступна только первые 30 минут.

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Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что Россия старается избегать рассмотрения соответствующего дела и намеренно затягивает его.

– С появлением дела об иммунитетах наших военных кораблей и членов их экипажей дело стали называть “большим” делом по морскому праву, потому что оно касается всех нарушений, которые совершила Россия, – сказала Зеркаль.

Она напомнила, что рассмотрение дела о нарушении морского права Россией продолжается с 2016 года.

13.38. Посол по особым поручениям МИД России Дмитрий Лобач во время заседания в Гааге заявил, что российская сторона не признает иски Украины и их нужно отклонить, поскольку у суда нет надлежащей юрисдикции.

К слову, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет выполнять требование трибунала ООН по освобождению украинских моряков.