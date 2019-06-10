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Факти / Україна

Росія навмисно затягує справу: суд у Гаазі про порушення морського права

10 червня у Постійній палаті третейського суду у Гаазі почалися слухання за позовом України щодо порушення морського права.

Постійна палата третейського суду

У Постійній палаті третейського суду в Гаазі 10 червня почалися слухання за справою щодо порушення морського права Росією.

Наразі свою позицію представляє РФ, а завтра, 11 червня, слово нададуть Україні.

Слухання триватимуть до вечора. Пряма трансляція буде доступна лише перші 30 хвилин.

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Заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що Росія намагається уникати розгляду відповідної справи і навмисно затягує її.

– З появою справи про імунітети наших військових кораблів та членів їхніх екіпажів справу стали називати “великою” справою з морського права, бо вона стосується всіх порушень, які вчинила Росія, – сказала Зеркаль.

Вона нагадала, що розгляд справи про порушення морського права Росією триває з 2016 року.

До слова, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не виконуватиме вимогу трибуналу ООН щодо звільнення українських моряків.

Фото: Dreamstime

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