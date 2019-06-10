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Факты / Украина

Зеленский уволил начальника СБУ Ровенской области Бедрия

Владимир Зеленский уволил Василия Бедрия с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области.

бедрий

Василий Бедрий уволен с должности начальника управления Службы безопасности в Ровенской области.

– Уволить Бедрия Василия Васильевича с должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области, – говорится в указе президента.

Начальником управления СБУ  в Ровенской области Бедрия назначил Петр Порошенко в 2015 году.

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В 2017 году он присвоил Бедрию звание генерал-майора.

Напомним, 3 июня Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.

Фото: 4vlada

Источник: Администрация Президента

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