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Факти / Україна

Зеленський звільнив начальника СБУ Рівненської області Бедрія

Володимир Зеленський звільнив Василя Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки в Рівненській області.

бедрий

Василя Бедрія звільнено з посади начальника управління Служби безпеки в Рівненській області.

– Звільнити Бедрія Василя Васильовича з посади начальника управління Служби безпеки України в Рівненській області, – йдеться в указі президента.

Начальником управління СБУ в Рівненській області Бедрія призначив Петро Порошенко у 2015 році.

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У 2017 році він присвоїв Бедрію звання генерал-майора.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Фото: 4vlada

Джерело: Адміністрація Президента

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