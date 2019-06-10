Володимир Зеленський звільнив Василя Бедрія з посади начальника управління Служби безпеки в Рівненській області.

Василя Бедрія звільнено з посади начальника управління Служби безпеки в Рівненській області.

– Звільнити Бедрія Василя Васильовича з посади начальника управління Служби безпеки України в Рівненській області, – йдеться в указі президента.

Начальником управління СБУ в Рівненській області Бедрія призначив Петро Порошенко у 2015 році.

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У 2017 році він присвоїв Бедрію звання генерал-майора.

Нагадаємо, 3 червня Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служби безпеки України.

Фото: 4vlada