Кабінет міністрів ухвалив всі необхідні рішення для запобігання зростанню цін на електроенергію з 1 липня, коли має розпочати свою роботу ринок електроенергії.

За словами Володимира Гройсмана, рішення уряду повинна затвердити Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

– Парламент у 2017 році ухвалив закон Про ринок електроенергії. Уряд зобов’язаний вжити всіх заходів, щоб з 1 липня 2019 року ринок запрацював, – цитує Гройсмана його прес-служба.

Також не можна допустити зростання вартості електроенергії для людей і промисловості, адже промисловість – це фактор росту.

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– Ми ухвалили всі необхідні рішення, щоб не допустити підвищення ціни для населення і обмежити зростання для промисловості. Це урядові рішення.

Незалежний регулятор повинен ухвалити свої рішення і остаточно затвердити те, що схвалив уряд. Тоді жодних підвищень ціни не буде, – відзначають у прес-службі.